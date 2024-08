Prozess in Kleve 24-Jähriger soll Feuer in LVR-Klinik gelegt haben

Doch was war geschehen? Der junge Mann befand sich zur Tatzeit in der LVR-Klinik in Bedburg-Hau. Hier soll er am 24. Mai vergangenen Jahres einer Frau Kaffee in den Nacken geschüttet haben. Eine Woche später soll er einer Frau gegenüber gedroht haben, sie zu töten. Und kurze Zeit später soll er einer Frau dann ins Gesicht geschlagen und in den Magen getreten haben. Noch unklar ist, ob es sich bei allen Taten um das gleiche Opfer handelt.