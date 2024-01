Bauherr, Mäzen, Mann im Hintergrund Klever Unternehmer Erich Tönnissen stirbt im Alter von 85 Jahren

Der Klever Unternehmer Erich Tönnissen ist tot. Er wurde 85 Jahre alt. Das Logo der von ihm gegründeten Firma, ein schwarz umrandetes E und ein schwarzes T auf gelbem Grund, ist in Kleve allgegenwärtig. Kaum eine Großbaustelle, auf der es nicht hoch oben am Baukran schwebt. Die Erich Tönnissen GmbH ist auch über die Region hinaus tätig, baut in Köln, Velbert, in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Hier wurde unter anderem ein Hochbahnsteig der Düsseldorfer Rheinbahn mit Beton-Fertigteilen aus Kleve gebaut. Das Unternehmen zog die Rohbauten der Hochschule Rhein-Waal hoch, stellte das neue Rathaus in Kleve nach Plänen von Kölner Architekten schlüsselfertig hin, ebenso wie den weißen Bau des Spoypalais, das die HPP-Architekten für alltours-Geschäftsführer Willi Verhuven planten. Die Grundstücksgemeinschaft Tönnissen gehört neben Zevens-Grundbesitz und der GeWoGe zu den großen Anbietern von Wohn- und Gewerbeflächen in der Kreisstadt.