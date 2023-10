Bauarbeiten im Überblick Römerstraße in Kleve ist fertig – Stadt kämpft mit Vandalismus

Unterdessen dauern die Arbeiten an der Spyckstraße an. Bis planmäßig Ende März 2024 werden dort Kanal- und Straßenbauarbeiten durchgeführt. Damit der Verkehr über die Spyckstraße in Richtung Landwehr abfließen kann, wurde die Überquerung der Europaradbahn an dieser Stelle ermöglicht. Ursprünglich waren auf der Spyckstraße beidseitig der Europaradbahn Sperrpfosten installiert, die ein Überqueren der Europaradbahn für Autoverkehr unterbanden. Zu Beginn der Baumaßnahme wurden die Sperrpfosten entfernt und durch eine Ampel ersetzt, die für den Straßenverkehr dauerhaft rot anzeigte und sensorengesteuert nur bei Bedarf auf Grün schaltete.