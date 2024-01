Großbaustelle in Kleve Ringstraße bleibt gesperrt – Anwohner nutzen längst Schleichweg

Erst sollte es Ende November so weit sein, dann wurden mehrere Fertigstellungstermine im Dezember abgesagt, nun will sich die Klever Verwaltung mit Blick auf die Baustelle Ringstraße nicht mehr auf ein genaues Datum für die Freigabe festlegen. Verantwortlich ist die Stadt dafür nicht. Denn zur Freigabe fehlt nur noch die Ampelanlage an der Kreuzung mit der Römerstraße, vor dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Dass die defekt ist, fiel wie berichtet auf, als kurz vor Weihnachten bereits die Absperrungen zurückgebaut wurden.