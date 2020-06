Kostenpflichtiger Inhalt: Baumkletterer aus Kleve : Michael Klein will hoch hinaus

RP-FOTO: Gottfried Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Der 51-Jährige ist Schornsteinfeger und Baumkletterer. In luftiger Höhe fühlt sich der Klever am wohlsten. Nun hat er einen Spezialauftrag erledigt und die Flutlichtanlage im Stadion am Bresserberg repariert.