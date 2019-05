Hospiz Donsbrüggen : Das erste Klever Hospiz entsteht

Propst Johannes Mecking, Gabriele Remie und Ottmar Ricken (v.l.), vor dem Pfarrhaus. Foto: KKLE/ Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kleve-Donsbrüggen Die Katholische Karl-Leisner-Stiftung baut im und am Pfarrhaus in Donsbrüggen das erste stationäre Hospiz in Kleve. Es soll zwölf schwer kranken und sterbenden Menschen Platz bieten. Bauflächen sind frei, Baubeginn ist im Sommer.

Das erste stationäre Hospiz in der Kreisstadt nimmt konkrete Formen an: Seit zwei Jahren in Planung war zunächst die Fertigstellung in diesem Jahr geplant. Jetzt liegt endlich die Baugenehmigung vor, so dass im Sommer mit dem Bau begonnen werden kann, die Fertigstellung könnte 2020 sein. Für das Hospiz wird die Katholische Karl Leisner Stiftung das altehrwürdige Pfarrhaus gegenüber der Kirche in Donsbrüggen umbauen und daran einen eingeschossigen Anbau setzen, in dem zwölf schwer kranke oder sterbende Menschen betreut werden können.

„Unser Hospiz soll ein Ort werden, an dem Menschen am Ende ihres Lebensweges einen geschützten Raum finden“, sagt Ottmar Ricken, Geschäftsführer der Katholischen Karl Leisner Pflegehilfe, der das Projekt für die Stiftung betreut. „Ein geschützter Raum, professionell betreut und begleitet. Der Region fehlt so ein Raum.“ Ricken betont, dass die Stiftung mit Blick auf die boomende Baubranche und die daraus resultierenden Kostensteigerungen „mit Augenmaß“ baue. Schließlich werden der Umbau des Pfarrhauses als Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude gestaltet. Zugleich wird das alte Pfarrhaus kernsaniert.

Info Hospize im Kreis Kleve Standorte Es gibt derzeit zwei Hospize im Kreis Kleve: in Geldern das Hospiz "Brücke Friedel", Hochstraße 8, und in Kevelaer den Hospizverein, Grünstraße 25.

An das Pfarrhaus schließt sich ein modern geschwungener Neubau an, in dem die hellen und großzügigen Räume des Hospiz’ liegen, erklärt Christian Weßels, Sprecher der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft. Die Fenster des Anbaus sind bodentief, damit die Menschen von ihren Zimmern einen freien Blick in den Bauern- und Staudengarten haben, der das Hospiz großzügig umschließen wird, erläutert Weßels. Um- und Neubau des Hospizes kosten zusammen etwa 1,5 Millionen Euro. Die laufenden Kosten werden größtenteils von den Kranken- und Pflegekassen getragen, der Rest wird über Spenden finanziert

Das stationäre Hospiz füge sich ein in ein Netzwerk von Partnern, die sich unter dem Dach der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft Hand in Hand um das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen bemühen, so der Sprecher der Trägergesellschaft. So werde das stationäre Hospiz etwa eng mit dem bereits bestehenden ambulanten Hospiz, mit ambulanten Pflegediensten oder dem Palliativ Netzwerk Niederrhein zusammenarbeiten.

Bei der ersten Vorstellung des Vorhabens hatte Propst Johannes Mecking den christlichen Gedanken des neuen Hospizes unterstrichen. „Das Sterben und der Tod gehören zum Leben“, sagt er. „Wir sind ein katholischer Träger, das spielt für uns eine große Rolle.“ Er betont dabei: „Das Haus steht natürlich Menschen jeden Glaubens offen.“ Die Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt Kleve hatte der Katholischen Karl-Leisner-Stiftung das Grundstück und das Gebäude im Rahmen einer Erbpacht zur Verfügung gestellt.

In Donsbrüggen ist man froh, dass das alte Pfarrhaus, mit dem sich viele Bürger des Klever Ortsteils eng verbunden fühlen, jetzt diese Nutzung bekommt, sagt Norbert Sanders, der als Ratsmitglied Donsbrüggen für die Christdemokraten vertritt. „Etwas sinnvolleres kann man sich da kaum noch vorstellen. Wir sind froh, dass jetzt endlich mit dem Bau begonnen werden kann“, sagt Sanders.