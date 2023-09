Kritik an zu großen Häusern Umstrittenes Baugebiet in Reichswalde soll wie geplant kommen

Kleve · Am Kindergarten am Buchholz in Reichswalde soll gebaut werden. Widerstand gab es gegen große Reihenhäuser, doch eine Mehrheit der Klever Politik will trotzdem grünes Licht geben.

18.09.2023, 13:28 Uhr

Ein Blick auf die Fläche, die künftig Baugebiet sein soll. Foto: lukra/Ludwig Krause

Von Maarten Oversteegen

Steigende Zinsen, hohe Baukosten und knappe Flächen – Familien, die bauen wollen, haben es derzeit nicht leicht. Bauprojekte werden ad acta gelegt, Architekten und Bauunternehmern fehlen Aufträge. Die Zeichen der Zeit hat auch die Klever Stadtverwaltung erkannt. Und so will sie in der Kreisstadt verstärkt auch Reihenhaussiedlungen ermöglichen, etwa in Reichswalde. „Wir haben massiv das Problem, dass Leute es sich kaum noch leisten können, ein freistehendes Einfamilienhaus oder Doppelhaus zu bauen. Bei einem Reihenhaus reduzieren sich die Kosten“, sagte Meike Rohwer, Leiterin des Fachbereichs Planen und Bauen. „Dann kann man sich beim Bauen zusammentun und Gebäude gemeinsam hochziehen.“