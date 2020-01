Zukunft für die Landwirtschaft : Bauern in Not

Foto: dpa/Thomas Warnack

Kleve Landwirt Vincent von Agris (19) fährt zur Grünen Woche nach Berlin und stellt sich Fragen von Verbrauchern und Politikern. Ursula Pitzner fordert von den Bürgern mehr Rückhalt für die Landwirtschaft.

Die Landwirtschaft steckt in der Krise – und doch muss die Landwirtschaft eine Zukunft haben, wie Rita Derksen vom Kranenburger Speetenhof zu Recht in der Neujahrsausgabe gefordert hatte. Das weiß auch Ursula Pitzner von Pitzner-Consult aus Bedburg-Hau. „Früher waren meine Eltern Landwirte. Sie waren fleißig und stolz auf das, was sie taten, sie hatten ihr Auskommen, konnten selbst bestimmen, was wichtig und richtig war, achteten sorgfältig auf ihren überschaubaren Tierbestand, auf gesunde Äcker, Weiden und Wälder und auch darauf, dass die nachfolgende Generation kein belastetes Erbe anzutreten hatte“, schaut sie zurück.

„Leider hat sich das geändert“, sagt Pitzner. Heute sei das Bild der Landwirtschaft geprägt von Extremen. Die Bedingungen der Marktwirtschaft seien Hauptursache für Konkurrenz- und Kostendruck, Umweltbelastung, Tierquälerei, finanzielle Notlagen und Konkurse kleiner Betriebe. „Dabei ist die Arbeit auf dem Lande weiterhin körperlich schwer, die Arbeitszeiten lang und das Kapitalrisiko hoch. Die sich rasant ändernden politischen Vorgaben bei Umwelt-, Arten- und Klimaschutz, die hohe Abhängigkeit von sinkenden Fördermitteln und die steigende Bürokratie sind an die Stelle der Selbstbestimmung der Bauern getreten“, sagt Pitzner.

Ursula Pitzner mahnt mehr Rückhalt für Landwirte an. Foto: Heimatverein Qualburg

Info Klimapraktiker auf der Grünen Woche Dialog Vincent von Agris aus Goch stellt am 25. Januar seinen Betrieb als Klimapraktiker und AgrarScout auf die Grüne Woche 2020 (17. bis 26.1.) in Berlin vor, um mit den Besuchern der Messe in den Dialog zu treten. Messe Die Grüne Woche in Berlin ist eine wichtigste Messen zu Landwirtschaft und Ernährung.

Während die Politik, oftmals weit entfernt vom Kleverland, plane, die Lebensmittelindustrie gut verdiene und der Konsument diktiere, trage der Bauer Verantwortung und Risiko für alle Fehlentwicklungen. „Daran wird der Berufsstand, wenn sich nichts ändert, zerbrechen“, prophezeit sie. Die zahlreichen Proteste seien Ausdruck dieser Hoffnungs- und Hilflosigkeit. „Alleine aber werden die verbliebenen Landwirte nicht in der Lage sein, das System zu ändern“, sagt sie. Deshalb sei es an der Zeit, dass die Bürger Mitverantwortung übernehmen und die letzten Höfe als Chance begreifen.

Vincent van Agris ist auf der Grünen Woche in Berlin. Foto: von agris/von Agris

Vincent von Agris aus Goch-Kessel wird in Berlin auf der Grünen Woche für die Landwirtschaft und ihren Beitrag zum Klimaschutz werben, wird die Diskussion mit den Bürgern suchen. Er ist einer von 100 ausgewählten Junglandwirten, die als Klimapraktiker in Berlin über den auf dem Messegelände aufgebauten „Erlebnisbauernhof“ führen, über die tägliche Arbeit referieren und Verbrauchern und Politikern Rede und Antwort zu allen Fragen und Sorgen stehen. „Ich sehe mit riesiger Vorfreude dieser einmaligen Chance entgegen, denn der Kommunikationsbedarf zwischen Produzenten, Konsumenten und der Politik ist höher denn je und gerade in solchen Zeiten ist es für mich enorm wichtig, als nächste Generation Landwirt für meine Zukunft dort einzustehen und mich persönlich und auf Augenhöhe mit den Sorgen und Fragen aller dort Anwesenden zu beschäftigen“, sagt von Agris.

Der Hof von Agris ist ein Bioland-Betrieb und lebt von der Direktvermarktung. Vincent von Agris hat bewusst in einem konventionell geführten Betrieb gelernt, um beide Seiten kennenzulernen und wird jetzt Landwirtschaft studieren. Jeder müsse wissen, dass auch die konventionelle deutsche Landwirtschaft gute, gesunde Lebensmittel herstelle.

Er sieht in der Bio-Landwirtschaft die Chance, einen überlebensfähigen Betrieb im Sinne einer zukünftigen Landwirtschaft zu führen. Beispiel die Bullenmast: Die Nachfrage nach gutem Fleisch sei groß, die gehaltenen Galloway-Rinder bis in Jahresmitte ausverkauft. „Wir liefern auch an Event-Gastronomie – beispielsweise mit einer eigens entwickelten Krakauer ohne Schweinefleisch“, sagt er. Es muss also nicht immer billig sein. Für Vincent von Agris ist Landwirt der Beruf der Zukunft. Er mahnt aber auch, dass das Bild des Bauern, das in den Schulen im Unterricht besprochen werde, teilweise noch aus dem vorigen Jahrhundert stammt. Tatsächlich habe sich aber sehr viel geändert. Deshalb auch seine Forderung: „Die Bürger sollten mit den Landwirten reden – nicht über sie“.