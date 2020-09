Kleve : Baubeginn am Opschlag für neuen Kinder-Bereich

Kleve Geplant sind Spielflächen mit dem Thema „Hafen“. Dort haben Kinder die Möglichkeit, zu klettern, zu balancieren und im Sand zu buddeln.

Die Bauarbeiten beginnen noch diesen Monat: Am Dienstag, 29. September, soll es losgehen, nach drei Wochen alles fertig sein. Bereits am Montag, 28. September, werden die Grünflächen am Opschlag gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 30. Oktober andauern. „Bei der Planung haben wir darauf geachtet, dass die Straße nicht gesperrt werden muss“, sagt Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer. Auch die Außenbereiche der Gastronomien an der Herzogstraße und am Opschlag sollen laut Rauer nicht beeinträchtigt werden.