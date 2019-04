Bauausschuss tagt : Ein Bebauungsplan für die Merkur-Sporthalle

kleve Auf der Tagesordnung der Klever Bauausschuss-Sitzung am Donnerstag stehen etliche heiß diskutierte Themen.

Der Minoritenplatz ist nur noch ein Bebauungsplan unter vielen, denn die Tagesordnung des Bauausschusses der Stadt Kleve am Donnerstag, 17.45 Uhr, im Rathaus, hat noch ein paar andere jüngst heiß diskutierte Themen. Da ist die so sehnlichst erwartete Zweifachsporthalle für den VfL Merkur: Hier liegen auch das Lärm- und das Artenschutzgutachten vor, mit denen die Stadt den vom Rat gewünschten und mit Mehrheit beschlossenen Bebauungsplan für eine Zweifachsporthalle auf der Anlage des Gustav-Hoffmann-Stadions endlich in Angriff nehmen kann.

Für das Lärmgutachten hat sich, das bestätigte Ausschussvorsitzender Wolfgang Gebing (CDU), ergeben, dass das Gehölz zwischen der Wohnbebauung entlang des Asternwegs und der künftigen Stellplatzfläche aus artenschutz-rechtlichen Gründen notwendig ist. Es handele sich, so Gebing, wohl um eine Fledermaus-Art.

Das Lärmgutachten, das die kompletten Anlagen sowie die Getec-Arena (1. FC Kleve auf dem Bresserberg) untersuchte, kommt zum Schluss, dass nur an einem Punkt Richtwertüberschreitungen zu erwarten sind: Die Geräusche der Tennisanlage. Da dort aber nur dreimal im Jahr sonntags gespielt wird, handelt es sich um ein so genanntes seltenes Ereignis. An allen anderen Punkten der Sportanlage, auch was den ebenfalls untersuchten Pkw-Betrieb der Sporthalle betrifft, stellte der TÜV Nord keine zu erwartenden Richtwertüberschreitungen fest. Für die Beurteilung der Lärmsituation wurde die Gebietsausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes zugrunde gelegt. Die Verwaltung schlägt vor, um die Ausweisung des zu schützenden Grünstreifens rechtssicher zu machen, eine erneute Offenlage zu beschließen.

Zuvor treffen sich die Mitglieder des Ausschusses um 17 Uhr am alten Hallenbad, um dort vor Ort den Bereich nochmals vor dem Hintergrund der bisher gelaufenen Diskussion zu besichtigen. „Wir sollten anschließend vielleicht diskutieren, wie es technisch weitergehen soll“, sagt Gebing. So habe Bürgermeisterin Sonja Northing ja gewünscht, dass die Politik der Verwaltung die weiteren Schritte vorgeben solle, ergänzt Gebing, dessen CDU eine „sozialverträgliche Bebauung“ anstatt des Hallenbades vorgeschlagen hatte. „Wir werden dann auch vor Ort sehen, was aus einer möglichen Verlängerung der Stadtbadstraße werden könnte“, so Gebing.