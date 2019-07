Bahnhofsplatz Kleve : Von der Natur und Eisschollen abgeguckt

Der „neue“ Klever Bahnhofsvorplatz: die fünfeckige Pflasterung ist so gut wie fertig, der Kanal verlegt. der sand für die Fugen verdeckt noch große Teile des Pflasters. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Bahnhofsvorplatz ist im 21. Jahrhundert angekommen: Das umstrittene neue Pflaster mit unregelmäßigen Steinen und Zufallsmustern nimmt Gestalt an. Auch wenn es noch unter einer Schicht Sand für die Fugen versteckt ist.

Derzeit liegt „Pentaston Pur“ noch unter einer dünnen Sandschicht, die die Fugen füllen soll. Doch schon in wenigen Tagen sollen die Arbeiten am Pflaster des Bahnhofsvorplatzes abgeschlossen sein, dessen Steine den an griechische Sagen und das amerikanische Verteidigungsministerium erinnernden Namen „Pentaston“ tragen. Wie das Pentagon ist nämlich auch der „Pentaston“-Stein fünfeckig, nur nicht so regelmäßig.

„Der Bahnhofsbereich erfährt derzeit eine moderne Umgestaltung“, sagt Kleves Stadtsprecher Jörg Boltersdorf. Bis jetzt sei der Bereich vor dem Bahnhof lediglich eine Hol- und Bringzone für die Reisenden gewesen, jetzt solle es dort einen Anreiz zum Verweilen geben, so der Stadtsprecher. Also beispielsweise für eine Außengastronomie der nahen Bäckerei. „Auch im Zuge der weiteren Platzflächenplanung entstehen Aufenthaltsmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten für den wartenden Reisenden“, so Boltersdorf.

Info 287.000 Euro für den Bahnhofsplatz Kosten Im Gesamtpreis von 287.000 Euro sind alle Plasterarbeiten, die Hochbeete, Fahrradständer und die Beleuchtung eingeschlossen. Handlungskonzept Die Maßnahme wird vom Integrierten Handlungskonzept gefördert. Der Stein Der von der Stadtverwaltung nun vorgesehene fünfeckige Betonpflasterstein ist für Vorflächen und Eingangsbereiche konzipiert worden, erklärt Stadtsprecher Jörg Boltersdorf.

Also wählte weiland der Fachbereichleiter Tiefbau, Bernhard Klockhaus, Pentaston aus, die Moderne nach Kleve zu bringen. Auch, um mit dem Stein den Bahnhofsplatz an den modernen Café-Anbau ans alte Bahnhofsgebäude und den neuen Zentralen Busbahnhof anzugleichen. Es sollte eine zeitgemäße Entree-Situation auf dem Vorplatz entstehen.

Das sorgte im Vorfeld allerdings für Zwist zwischen Stadtrat und Verwaltung. Vor allem Wiltrud Schnütgen (Grüne) plädierte angesichts des historischen (und von Investor Clemens Wilmsen sehr schön restaurierten) Bahnhofsgebäudes für ein historisierendes Kleinpflaster, wie man es auch vor Haus Koekkoek verlegt hatte. Dass der altbackene rote Stein der Klever Innenstadt gar nicht erst zur Diskussion stand, war wohl allen klar. Letztlich aber zog die Politik dieses „laufende Geschäft der Verwaltung“, über das der Rat in der Regel nicht entscheidet, nicht an sich. Und Pentaston konnte nach Kleve kommen.

Pentaston ist hell und unregelmäßig fünfeckig. Bei der Verlegung wird in den unregelmäßigen Verbund der Steine eine zufällige „Sprenkelung“ (so Boltersdorf) von dunkelgrauen Steinen eingearbeitet, dabei ist jeder 20. Stein dunkelgrau eingefärbt. Das soll Akzente in die Pflasterfläche bringen und sie beleben. Dabei sollte, so hieß es damals, „bewusst auf eine Richtungsvorgabe für den ankommenden Reisenden durch einen Pflasterverband verzichtet werden“, was dieser Stein aufgrund seiner Verlegeart und seines Fugenbildes als Voraussetzung erfülle. Auch bilden die anthrazitfarbenen Steine einen Kontrast für sehbehinderte Fußgänger. So weit, so gut. Doch je nach Blickrichtung geben die grauen Steine jetzt so, wie sie in Kleve verlegt sind, doch eine klare Richtung vor, so dass sich Wiltrud Schnütgen von den Grünen lustig machte - man sei wohl veräppelt worden, schrieb sie ins Netz. Boltersdorf hingeben fügt an, dass aufgrund der offenen Verband-Führung, ohne strenges, rechtwinkliges Fugenbild, der gewählte Stein die Aufgabe, keine Richtung vorzugeben, erfülle. Und Pentaston sei, auch weil er deutlich weniger Fugen habe, barrierefreier als Kleinpflaster.

Wie auch immer: Der Stein liegt jetzt und Kleve hat am Bahnhof ein modernes Entree. Das Muster des Steins ist im übrigen von der Natur und vor allem auch von Eisschollen inspiriert, so Klostermann-Beton, der Hersteller des Steins. Klostermann wirbt auch damit, an den Plätzen vor der Elbphilharmonie und am Düsseldorfer Kö-Bogen dabei gewesen zu sein.