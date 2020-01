Bahnhofsplatz in Kleve : Bahnhofsumfeld wird gesperrt

Kleve Nach Abschluss der Arbeiten am Vorplatz des Bahnhofes werden jetzt die angrenzenden Straßen aufgerissen. Die Stadtwerke verlegen Gas-, Wasser- und Stromleitungen. Die Straße Bahnhofsplatz wird voll gesperrt.

Nachdem nach Plänen des Fachbereichs Tiefbau der Vorplatz neu gestaltet wurde und sich die Passanten auch an das neue Pentaston-Pflaster gewöhnt haben, sind jetzt die angrenzenden Straßen an der Reihe. Die Stadtwerke Kleve bauen die Trinkwasser-, Erdgas- und Stromleitungen aus. Teils werden für die Arbeiten die Straßen, wie etwa die Straße Bahnhofsplatz, gesperrt oder alternativ mit einer Einbahnstraßenregelung umgeleitet. Auch der neu angelegte Parkplatz für Kurzparker wird gesperrt, ebenso, wie die Plätze für die Taxen. Für die Taxifahrer wird ein Ersatzstellplatz eingerichtet, sagt Kleves Stadtsprecher Jörg Boltersdorf.

Die Straße Bahnhofsplatz muss voll gesperrt werden, weil dort die Leitungen in der Straßenmitte liegen. Außerdem werden die Hausanschlussleitungen zwischen den dann neu verlegten Hauptleitungen und den Häusern entlang der Straße erneuert, so der Stadtsprecher. Es sind dort erhebliche Tiefbauarbeiten zu erwarten.

„Der Verkehr wird dann über die Bahnhofstraße und die Lohengrinstraße umgeleitet“, sagt Boltersdorf. Wer mit dem Auto zum Zug möchte und aus der Stadt kommt, muss also erst am Bahnhof vorbeifahren und vom Kreisverkehr aus über die Lohengrinstraße wieder zurück. Fußgänger und Fahrradfahrer sind davon nicht beeinträchtigt, weil der Bereich des neuen Busbahnhofes nicht von den Arbeiten betroffen ist.

Dann folgen die Arbeiten auf der Lohengrinstraße. Hier wird, so Boltersdorf, ein Stromkabel in Richtung Bahnhof verlegt. Zwar gibt es dafür ein Leerrohr, trotzdem müssen aber Baugruben ausgehoben werden. Dann geht es für die Stadtwerke-Mitarbeiter vor Haus Nr. 2 und Haus Nr. 12 in die Tiefe. Auch vor dem Postgebäude muss eine Baugrube ausgehoben werden. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten an der Straße Bahnhofsplatz und Lohengrinstraße Ende Februar, Anfang März. „Eine Koordinierung der jetzt durchzuführenden Arbeiten mit dem Umbau des Bahnhofsvorplatzes war aufgrund der Baustellenandienung und der erforderlichen Sperrmaßnahmen für den Kanalbau nicht möglich“, sagt Boltersdorf.