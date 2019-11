Klever Bahnhof : Bahnhof soll bald barrierefrei sein

Die Stadt führt jetzt konkrete Gespräche mit der Bahn über einen schienengleichen Übergang am Ende des Bahnsteigs. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Ein barrierefreier Übergang am Klever Bahnhof wird greifbar. Und auch beim maroden, notdürftig mit Baustützen gesicherten Bahndach scheint eine Lösung in Sicht zu sein, so Kämmerer Willibrord Haas in der Ratssitzung.

Kämmerer Willibrord Haas hofft, endlich in den nächsten Sitzungen der zuständigen Ausschüsse und des Rates konkrete Planungen zum barrierefreien Übergang am Bahnhof in Kleve vorstellen zu können. Er sei auch beim „Rückbau“ des maroden, abrissreifen Bahndaches am alten Bahnhofsgebäude „vorsichtig optimistisch“. Man sei auf einem guten Weg, so Haas im Rat auf Anfrage von Petra Tekath (SPD) und Wolfgang Gebing (CDU).

Hintergrund: Das Thema Bahnhof und seine Übergänge sind ein Dauerbrenner in der Kreisstadt. Der Pendlerparkplatz liegt auf der anderen Seite der Gleise. Zu erreichen über eine stählerne, nicht mal schöne Treppenanlage, die nicht nur für Gehbehinderte mit Rollator, sondern auch für Mütter mit Kinderwagen oder schon für Fahrgäste mit schweren Rollkoffern ein kaum überwindbares Hindernis darstellt.

Solange das dunkle Dach steht, kann die Rückseite des alten Bahnhofgebäudes nicht saniert werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Info Der Klever Bahnhof und der neue ZOB Der alte Bahnhof Am 5. März 1863 wurde der alte Bahnhof in Kleve eröffnet. Ein spätklassizistischer Bau, der inzwischen zumindest zum Bahnhofsplatz vorbildlich saniert wurde. Der ZOB Im April 2016 wurde der neue Zentrale Busbahnhof (ZOB) eingeweiht. Kostenpunkt 2,5 Millionen Euro. seitdem sollte der Zug am Bussteg halten.

Und wenn die Nordwestbahn auf dem zweiten Gleis abfährt, müssen die geduldig unter einem dunklen, mit einigen Baustützen notdürftig gesicherten Bahndach Wartenden in einer Karawane die steilen Stufen auf der einen Seite hinauf und auf der anderen Seite wieder hinab. Aufzüge: Fehlanzeige. Über Barrierefreiheit muss man gar nicht erst reden. Der eine oder andere nimmt dann auch gerne (verbotenerweise) die Abkürzung übers Gleis.

Denn was andernorts selbstverständlich ist, daraus macht die Bahn in Kleve ein Problem: den Bahnhof barrierefrei zu machen. Nachdem Aufzüge für den Übergang verworfen wurden und eine Unterführung erst spät und dann auch am anderen Ende des Bahnhofs in Höhe des künftigen Adenauer-Gymnasiums im Gespräch ist, blieb ein schienengleicher Übergang am Ende des neuen Bahnhofs in Höhe der Bushaltestellen der konkreteste Vorschlag.

Den aber wollte die Bahn zunächst in Kleve lieber nicht, musste der Fachbereichsleiter Tiefbau, Bernhard Klockhaus, mehrfach in den Ausschüssen und Ratssitzungen der Stadt verkünden. Klockhaus berichtete noch im Juni vom Dschungel der Zuständigkeiten der verschiedenen Bahn-Einrichungen, die oftmals nach halbjährlicher Bearbeitungszeit feststellten, dass wohl doch eine andere Behörde zuständig sei und er von der Bahn ans Ministerium und von dort schließlich an das Eisenbahnbundesamt verwiesen wurde. Denn die geplante Querung sei, so das Ministerium, kein „Bahnübergang im Sinne des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG)“, sondern ein „Reisendenüberweg mit Querung eines Nebengleises“. Und so sei die genehmigende Behörde das Eisenbahnbundesamt (EBA). Das wiederum verwies Klockhaus an die Bezirksregierung oder an die Deutsche Bahn AG. Die allerdings müsste wieder beim EBA, dem Eisenbahnbundesamt, einen „Antrag zur Durchführung der Maßnahme“ stellen.

Kafka lässt grüßen.

Klockhaus teilte jetzt mit, dass es weitere und mit dem Bundesamt auch konstruktive Gespräch gegeben habe. Jetzt müssten die formalen Dinge erledigt werden: Plangenehmigung und die Baugenehmigung. Ach, ja, weil man gerade bei Kafka ist: Es muss wohl auch noch ein Schallschutzgutachten erstellt werden. Weil: „Der Zug, der dort alle halbe Stunde fährt, muss einen Pfeiffton zur Warnung abgeben“, sagte Klockhaus. Haas meint: „Wir bleiben dran am schienengleichen Übergang“.