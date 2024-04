Bombardierung der Stadt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas kommt zu Gedenkfeier nach Kleve

Am 7. Oktober 1944 wurde das alte Kleve ausradiert. Alliierte Bomber griffen die Stadt an und die schöne Perle am Niederrhein, die alte preußische Residenzstadt, hörte auf zu existieren: Nach dem Scheitern der Operation Market Garden plante der britische Feldmarschall Montgomery die Operation Gatwick, um von Nimwegen aus doch noch zum Ruhrgebiet vorzustoßen. Am 7. Oktober 1944 flogen alliierte Bomber den verheerenden Luftangriff auf Kleve. Das historische Zentrum wurde zerstört und Hunderte Zivilisten getötet. Die Operation Gatwick war zu diesem Zeitpunkt allerdings gerade verschoben worden und wurde erst später im Frühjahr 1945 durch die Operation Veritable mit einer weiteren Bombardierung am 7. Februar 1945 ersetzt, erzählt die Liberation Route, die an verschiedenen Gedenkpunkten an die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus erinnert.