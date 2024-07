Es ging um 45.000 Euro Wie ein Klever Banker eine Seniorin vor Telefonbetrug rettete

Es war sehr voll an dem Tag in der Commerzbank. Thomas G. war noch in einem Termin, die Dame wartete solange. „Sie kam schon angespannt und nervös bei mir an“, sagte Thomas G. Ein erstes Indiz. Dann bemerkte er das Handy in der Hand der 79-Jährigen, dass noch mitten in einem Telefongespräch zu sein schien. Nummer unterdrückt oder privat. Der Banker fragte die Dame, ob sie noch telefoniere und sie nicht lieber auflegen wolle. Nein, das wäre richtig so und hätte seine Gründe. Das zweite Indiz.