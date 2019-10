Kleve : Erfolgreiches „Azubi-Speed-Dating“ in Kleve

Erfolgreiches „Azubi-Speed-Dating“ in Kleve

Kleve Azubi-Dating in Stadthalle mit 45 Bewerbern aus den Jobcentern

Die „Spielregeln“ waren einfach: Die jungen Leute hatten zehn Minuten Zeit, sich bei ihrem Gegenüber als künftige Nachwuchskraft ins Gespräch zu bringen. Dann wurde gewechselt für das nächste Kennenlernen mit dem nächsten Unternehmen. Beim „Azubi-Speed-Dating“ in der Klever Stadthalle trafen 45 Bewerberinnen und Bewerbern aus den Jobcentern im nördlichen Kreisgebiet auf die Personalverantwortlichen aus zehn Unternehmen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Jobcenter Kreis Kleve und vom Jobcenter der Stadt Kleve. In den Branchen Handel, Büro und Pflege sowie im gewerblichen und handwerklichen Bereich wurden Ausbildungs- und Arbeitsstellen sowie Praktikumsplätze angeboten.

Firmenchefs, Personalleiter und Ausbilder waren in die Klever Stadthalle gekommen, um mit dem potenziellen Nachwuchs schnell und unkompliziert ins Gespräch zu kommen. Oft reichten diese zehn Minuten, um festzustellen, ob „die Chemie stimmt“ und mehr daraus werden könnte. Der persönliche Kontakt ist oft entscheidend – und zwar für beide Seiten. Die Jugendlichen waren gut vorbereitet und konnten somit bei Interesse ihre Bewerbungsmappen direkt abgeben. Zusätzlich konnten sich die jungen Gäste bei der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve über Einstiegsqualifizierungen und noch unbesetzte Ausbildungsplätze im Kammerbezirk informieren. Informationen über das Thema „Arbeiten in den Niederlanden“ lieferte das UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) als Leistungsträger für Arbeitnehmerversicherungen in den Niederlanden.