Kreis Kleve : AWO feiert 100-Jähriges mit Familienfest

Der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve freut sich auf das große Fest in der Stadthalle. Hier sind es die Kinder der Kranenburger Kita Storchennest. Es ist eine der etwa 50 Einrichtungen im Kreis. Foto: Awo

Kleve In knapp fünf Wochen wird der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve (AWO) 100 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums wird ein großes Familienfest unter dem Motto „Wir machen weiter!“ in der Klever Stadthalle gefeiert.

Gerechtigkeit, Solidarität, Gleichheit, Toleranz und Vielfalt – das sind seit jeher die Werte der AWO, einem bundesweiten Verband, der auf persönliche Mitgliedschaften und Ortsverbände aufbaut. Hauptaufgabe der AWO sind dabei, gleiche Chancen für alle Bevölkerungsschichten zu schaffen und sozial schlechter gestellte Menschen zu unterstützen. Den AWO Kreisverband Kleve gibt es seit 1975, er betreut heute mit elf Ortsvereinen ungefähr 50 Einrichtungen, darunter Offene Ganztagsschulen, Kitas und etliche Beratungsstellen. Neben 500 hauptamtlichen Mitarbeitern, zählt die AWO Kleve derzeit 1120 Mitglieder. Neuestes Projekt soll neben einer Kita in Rees auch eine Seniorentagespflege in Rheurdt werden, geplant ist diese für Januar 2020.

Ins Leben gerufen hatte die AWO Marie Juchacz im Jahr 1919. Sie war eine der ersten Frauen in der Nationalversammlung und gründete die dezentral organisierte Arbeiterwohlfahrt als Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt in der SPD. Die AWO zählt somit zu den ältesten Wohlfahrtsverbänden in Deutschland - mit nun schon einer hundertjährigen Tradition. Das will gefeiert werden.

INFO Das Familienfest der AWO zum 100-Jährigen Datum und Uhrzeit Samstag, 16. November. Beginn ist um 14 Uhr. Nach drei Stunden soll die Veranstaltung um 17 Uhr enden. Veranstaltungsort ist die Klever Stadthalle. Eintritt ist kostenlos, alle Aktivitäten sind gratis.

„Unsere Jubiläumsfeier soll ein ganz großes Familienfest werden“, so Kerstin Olañeta, Pressesprecherin des AWO. Bei der Veranstaltung am Samstag, 16. November, gibt es in der Klever Stadthalle von 14 bis 17 Uhr sowohl für die Großen als auch für die Kleinen viel zu entdecken. „Wir werden die Halle in einen echten Markt der Möglichkeiten verwandeln“, kündigt Olañeta an. Für die Kinder wird es bunte Mitmach-Stationen wie Gerüche raten, Kinderschminken, Zauberbälle basteln, Helium-Luftballons und einen Zuckerwattestand geben, Kinder über 13 Jahre können in der Markthalle sogar eine Virtual-Reality-Brille ausprobieren. Die Kinder können sich jede der insgesamt neun Station mithilfe einer Aktionen-Laufkarte einen Stempel abholen, anschließend erhalten sie eine kleine Überraschung. Alle Aktionen sind kostenfrei.

Mit einem vielfältigen Programm das von einer Musical-Aufführung, Trommelworkshop über Tanzvorführungen reicht, ist für gute Unterhaltung gesorgt. Musikalisch wird die veranstaltung von einer Unplugged-Band mit Kontrabass begleitet, die die letzten 100 Jahre mit einer Auswahl verschiedener Musikstücken Revue passieren lässt. Zahlreiche Stände sollen zudem über die Tätigkeiten des AWO informieren.