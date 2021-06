Zusammenstoß beim Überholen : Unfall mit Verletzten auf der B 9 bei Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Zwei Menschen wurden verletzt, zum Glück nicht allzu schwer. Nach Zeugenaussagen geschah die Kollision bei einem Überholvorgang.

(RP) Einen schweren Unfall mit nicht ganz so schlimmen Folgen, wie der Anblick der Unfallwagens vermuten lässt, gab es am Mittwochnachmittag auf der B9 bei Hau. Ein Autofahrer bremste gegen 15 Uhr ab, um von der Gocher Landstraße (B 9) in Fahrtrichtung Goch nach links in die Antoniterstraße abzubiegen. Nach Zeugenaussagen hatte zu diesem Zeitpunkt schon ein hinter ihm fahrender Verkehrsteilnehmer versucht, mit seinem Wagen den vor ihm fahrenden zu überholen, was dessen Fahrer nicht bemerkte. Es kam zu einer heftigen Kollision, bei der beide Autos erheblich beschädigt und beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Nach Aussage einer Polizeisprecherin allerdings nur leicht, mindestens einer der beiden musste allerdings ins Krankenhaus. Die B9 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.