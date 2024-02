Unfallverursacher und Zeugin gesucht Autofahrer nimmt Pedelec in Materborn die Vorfahrt – Fahrerin verletzt

Am Dienstag (27. Februar 2024) gegen 7.27 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Kleve mit ihrem Pedelec den Kirchweg in Kleve in Richtung Dorfstraße. In Höhe der Einmündung zur Annabergstraße beabsichtigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, welcher in einem silbernen Pkw unterwegs gewesen war, aus der Annabergstraße nach rechts in den Kirchweg abzubiegen. Dabei übersah der Mann die von links kommende Pedelec-Fahrerin und kam kurz vor ihr zum Stehen.