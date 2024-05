Polizei sucht Zeugen Autofahrer kollidiert in Kleve mit Roller und flüchtet

Am Mittwoch gegen 11.25 Uhr fuhr ein in Kleve auf der Hoffmannallee in Richtung Materborn fahrender 65-jähriger Rollerfahrer aus Kleve auf ein vor ihm plötzlich abbremsendes Auto auf. Der Mann stürzte und wurde mit dem Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.