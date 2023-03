Polizeikontrolle in Kleve Autofahrer flüchtet vor Kontrolle und fährt gegen Baum

Eine Polizeistreife wollte am Dienstag gegen 23.55 Uhr den Fahrer einer schwarzen Mercedes E-Klasse kontrollieren, um die Personalien des Mannes festzustellen. Der 23-jährige Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete. Mit überhöhter Geschwindigkeit versuchte er von der Straße In de Kamp kommend, in die Hamstraße abzubiegen, fuhr dabei jedoch gegen einen Baum am Straßenrand.