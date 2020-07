Polizei Kleve sucht Zeugen : Autofahrer fährt Frau auf Roller um und flüchtet

Kleve Am Donnerstagabend hat ein Autofahrer auf der Triftstraße eine Frau auf einem Kleinkraftrad angefahren. Obwohl die Frau stürzte und schwer verletzt wurde, ist der Fahrer geflüchtet. Jetzt ermittelt die Polizei.

Am Donnerstag gegen 18.10 Uhr wurde eine 53 Jahre alte Rollerfahrerin aus Bedburg-Hau bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit ihrem Kleinkraftrad auf der Triftstrasse – von der Albersallee kommend – in Richtung Lindenallee unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 87 überholte ein weißer Kleinwagen die Rollerfahrerin und stieß seitlich mit ihr zusammen, wodurch die 53-Jährige stürzte.

Der Fahrer des weißen Kleinwagens, der nach Zeugenaussagen eine grüne Aufschrift hatte, flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lindenallee und kümmerte sich nicht um die Verletzte. Die Rollerfahrerin erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen im Gesicht, außerdem diverse Prellungen und Verletzungen an Armen und Beinen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.