Feuerwehr Kleve eilt zur Borselstege Auto steht in Vollbrand – Gasflasche entdeckt

Kleve · In Kleve stand mitten in der Nacht zu Dienstag ein Auto in Flammen. Auch ein Haus wurde durch den Brand beschädigt. Die Feuerwehr fand eine Gasflasche in dem Fahrzeug.

05.09.2023, 08:25 Uhr

5 Bilder Auto steht in Kleve in Flammen 5 Bilder Foto: Feuerwehr Kleve

Ein Auto stand in der Nacht zu Dienstag in Kleve in Vollbrand. Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 1 Uhr nachts zur Borselstege alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten das Feuer. Als die Feuerwehr dort eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Flammen. In dem brennenden Auto fand die Feuerwehr eine Gasflasche. Sie wurde mit Wasser gekühlt. Da das Fahrzeug nahe an der Fassade eines Mehrfamilienhauses stand, ließ Einsatzleiter Ralf Benkel weitere Kräfte nach alarmieren. Durch die starke Wärmeentwicklung schmolz eine Jalousie aus Kunststoff. An der dahinterliegenden Fensterscheibe entstand ein Riss. Mit einer Drehleiter wurden die obenliegenden Wohnungen kontrolliert, da Rauch und Wärme an der Fassade hochgezogen waren. Danach wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren zwölf Kräfte der Feuerwehr Kleve.

(ldi)