Unfall in Kleve Auto rutscht Abhang hinab – Frau schwer verletzt

Bei einem Unfall in Kleve ist am Freitag eine Frau schwer verletzt worden. Gegen 13.50 Uhr fuhr die 28-Jährige aus Kleve mit ihrem Opel auf dem Tweestrom in Richtung Kleve, als sie in Höhe der Straße Kerkenkamp aus derzeit unbekannten Gründen ins Schleudern kam.