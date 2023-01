Bisher elf Fälle bekannt Auto-Einbruchserie auf Kleves Straßen

Zwischen Freitag und Samstag trieben Unbekannte vor allem im Klever Stadtkern ihr Unwesen. Am Königsgarten schlugen sie die Scheibe eines Nissan ein stahlen eine Strickjacke aus dem Wagen. Auf der Römerstraße erbeuteten sie auf die gleiche Weise zwei Sonnenbrillen aus einem Fiat 500. Auch auf der Drususstraße, der Thaerstraße, der Graf-Otto-Straße und der Wasserstraße setzten die Kriminellen ihren Beutezug fort. Auf der Lindenallee, der Küppersstraße und am Mittelweg schlugen sie zwar Scheiben an je einem Wagen ein, machten aber keine Beute. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.