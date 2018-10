Kleve: Austauschschüler aus Israel zu Gast an der Joseph-Beuys-Gesamtschule

Abschiedsfoto in Nimwegen: An der Waal posieren Schüler und Betreuer aus Israel und Deutschland, die binnen weniger Tage zu Freunden wurden. Foto: Joseph-Beuys-Gesamtschule

Kleve Ganz kurzfristig nahm die Klever Joseph-Beuys-Gesamtschule neun musikbegeisterte Austauschschüler aus Israel auf. Fünf Tage lang bewiesen die Jugendlichen, dass Kunst noch immer das beste Mittel zur Völkerverständigung ist.

Es ist diese Magie, die dann einsetzt, wenn Worte nicht mehr weiterhelfen. Die Kunst hat sie, der Sport auch: die Fähigkeit, das Eis zu brechen, Brücken zu bauen und Kulturen zusammenzuführen. „Über die Musik geht es so einfach“, sagt Anne Janßen, Lehrerin an der Klever Joseph-Beuys-Gesamtschule. Gemeinsam mit ihren Schülern hatte sie völlig unverhofft neun israelische Austauschschüler zu Gast – und alle wurden Zeuge davon, wie spielend leicht interkulturelle Freundschaften und möglicherweise der Beginn einer langjährigen Partnerschaft entstanden.

Im Vordergrund stand das Musizieren, schließlich sind die 15 und 16 Jahre alten Gäste allesamt an mehreren Instrumenten talentiert. Das bewiesen sie auch bei einem Treffen mit Bürgermeisterin Sonja Northing: Zu Leonard Cohens „Halleluja“ sangen und spielten die Schüler. „Da wurde sich morgens um 10 Uhr schon mit einem Feuerzeug in der Luft bewegt“, berichtet Janßen. Auch der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft des Mifgash-Vereins an die Holocaust-Überlebende Eva Weyl im Haus Koekkoek wohnten sie bei.

Im Culucu enterten die Gäste bei der „Open Stage“ die Bühne und spielten gemeinsam mit einer Multi-Kulti-Band um Thomas Ruffmann von der Volkshochschule Kleve. „Das war ein toller Abend der Begegnung“, sagt Janßen, der vor allem eine Szene im Gedächtnis blieb: „Ein Syrer aus der Band sagte, dass er gerade zum ersten Mal mit einem Juden spricht. Die beiden haben sich toll verstanden. Wenn ich an den Abend denke, kriege ich sofort wieder Gänsehaut.“ Um die gemeinsame Musik ging es auch beim AIK-Fest auf dem Loosenhof in Bedburg-Hau, wo viele Flüchtlinge untergebracht sind. „Die Jugendlichen haben zusammen Musik gemacht, Fußball gespielt und sich toll verstanden“, sagt Janßen. „Es war einfach klasse.“ Auf Einladung von Marion Veenmann, die selbst vier Kinder auf der Beuys-Schule hat, war die Gruppe in ihrem Musik-Haushalt zu Gast. „Es gibt kein Instrument, das in diesem Haus nicht steht“, erklärt Janßen lachend. Gemeinsam ging es zum Abschluss nach Nimwegen, bevor sich die Wege der deutschen und israelischen Schüler trennten – vorerst zumindest.