An der Reitbahn : Ausstellung zu Klever Synagoge szenisch eröffnet

Schauspieler und Rezitator Marco Spohr präsentierte historische Quellen zur Geschichte der Synagoge. Foto: Stadtarchiv

Kleve Vor 200 Jahren wurde die Synagoge an der Reitbahn eröffnet. Eine neue Ausstellung widmet sich ihrer Geschichte. Zu sehen ist sie bis zum 9. November.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Eine Ausstellungseröffnung der anderen Art konnten die Besucher am Dienstag auf dem Synagogenplatz erleben. Hier eröffnete Bürgermeister Wolfgang Gebing die Ausstellung zu 200 Jahren Einweihung der Synagoge in Kleve – „Der Tempel ist auf einem der schönsten Punkte der Stadt aufgeführt…“. Auf den Tag genau vor 200 Jahren fand dort unter reger Anteilnahme der Bevölkerung die Einweihung statt. Ein eigentlich freudiges Ereignis, an das im Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ erinnert wird. Doch die Geschichte der Synagoge endete während des Novemberpogroms 1938, als sie durch die Gewaltmaßnahmen der Nationalsozialisten angezündet und zerstört worden ist.

Bürgermeister Gebing betonte in seinen Grußworten, dass „der Fokus auch auf die Gegenwart und Zukunft jüdischen Lebens gerichtet werden muss, um ein nachhaltiges gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen. Es geht um ein gelebtes Miteinander.“ In der anschließenden Lesung präsentierte der Schauspieler und Rezitator Marco Spohr auf beeindruckende und berührende Weise historische Quellen zur Geschichte der Synagoge. Als Johann Arnold Kopstadt berichtete er über den Abriss seiner Wirkungsstätte, den Neubau der Synagoge und ihre Einweihung, stellte verschiedene Vorsänger und Lehrer der jüdischen Schule vor und nahm die Zuschauenden in den Gerichtsprozess gegen die Täter des Novemberpogroms mit.

Die Historikerin Helga Ullrich-Scheyda, die in den vergangenen Monaten dazu intensiv recherchiert und geforscht hat, sowie die neue Stadtarchivleiterin Katrin Bürgel informierten über die historischen Hintergründe. Bereits vormittags folgten rund 70 Schüler von vier weiterführenden Klever Schulen die Darbietung. Auch die begleitenden Geschichtspädagogen zeigten sich beeindruckt und regten eine Wiederholung an.

Wie entwickelte sich die jüdische Gemeinde in Kleve? Welches prominente Gebäude befand sich vorher am Standort der neuen Synagoge? Wie sah sie aus? Diesen und anderen Fragen wird in der Ausstellung nachgegangen. Mit der Synagoge eng verknüpft ist die Geschichte der nebenan errichteten jüdischen Schule. An den Biografien der Vorsänger, die auch als Lehrer tätig waren, lässt sich die gesellschaftliche Entwicklung bis zur Zeit des Nationalsozialismus ebenfalls nachvollziehen. Außerdem werden die Nachkriegszeit mit dem Prozess gegen die Täter der Pogromnacht sowie das Gedenken dargestellt.