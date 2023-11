Umkleiden in Garage? Fürs Klever Sportzentrum Unterstadt wird es eng

Im Sportausschuss sitzt Christian Nitsch immer in einer Doppelrolle. Zunächst einmal als SPD-Fraktionschef. Aber der Sozialdemokrat ist auch Vorsitzender des Fußballvereins VfR Warbeyen – und als solcher nah dran am Sportzentrum Unterstadt. Anfang des Jahres wurden die Sportflächen an die Klubs BV DJK Kellen, VfL Merkur Kleve, VfR Warbeyen und SV Griethausen übergeben. Ein Vorzeigeprojekt der Sportpolitik in der Kreisstadt: Die beiden Kunstrasenplätze, die Boule-, Weitsprung- und Kugelstoßanlage oder die Flutlichter genügen höchsten Ansprüchen.