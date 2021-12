Hauptausschuss : Grünes Licht für Bauvorhaben an der Gruftgasse

Grünes Licht für Bauvorhaben an der Gruftgasse

KLEVE Kleves technischer Beigeordneter Jürgen Rauer erklärte, dass man an der Gruftgasse jetzt eine zweigeschossige und an der Arntzstraße eine dreigeschossige Bebauung zulassen werde.

Sie gehört zu den Gassen, die typisch sind für die Stadt mit ihrer besonderen Typografie, dem Auf und Ab, den „Bergen“, auf denen Kleve erbaut ist: Die Gruftgasse führt diagonal von der Weberstraße aus hinunter auf die Gruft-Straße und liegt dann deutlich unterhalb der Arntzstraße, die hier schon die Kuppe einer der Klever Erhebungen markiert. Vom Bergauf der Grufstraße geht’s hier auf die „Ebene“ Richtung Stein-Gymnasium, während links runter das Ehrenmal wieder auf die Stechbahn abfällt und die Stechbahn hinunter in die Stadt führt. Die Webergasse liegt wiederum niedriger als die Gruftgasse.

Das ist die Situation, die man vor Augen haben muss, um die Diskussion um die geplante Bebauungsplanänderung der Fläche zwischen Gruftgasse und Arntzstraße, Weberstraße und Gruft-Straße zu verstehen: Wer an der engen Gruftgasse bergauf dreigeschossige Bebauung zulässt, was in Kleve ja oft vier Stockwerke bedeutet, nimmt den Leuten unterhalb das „Licht“. Das kann man erkennen, wenn man mal durch die leider nur von grauen Stützmauern begrenzte Gasse geht, der eine gute neue Bebauung gut tun würde.