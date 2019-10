Kellen : Der Ausbau des Sportzentrums Kellen kann 2020 beginnen

(mgr) Für das Sportzentrum für BV und DJK Kellen hatten die Geo3-Planer aus Bedburg-Hau einen guten, aufgeräumten Plan volegt, der im Februar dem Rat vorgestellt wurde. Darin enthalten sind ein Multifunktionsgebäude, das auch als Treffpunkt im Quartier gilt, dazu Leichtathletik-Anlagen und zwei große Fußballfelder. Die Gesamtkosten liegen bei rund acht Millionen Euro, so damals im Rat vorgestellt. Es wurden rund 2,7 Millionen Euro an Zuschüssen erwartet, die im Juli auch von den Landtagsabgeordneten Bergmann und Vosseler-Deppe, beide CDU, in Aussicht gestellt wurden. Damit blieben für die Stadt mehr als fünf Millionen Euro, die es zu finanzieren gilt.

Jetzt teilte die Stadt mit, dass „zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes der im Quartier lebenden Menschen sowie Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes die Modernisierung der Sportanlage Kleve-Kellen vorgesehen“ ist. Umgesetzt werden soll das Ganze, so wiederum Kleves Kämmerer Willibrord Haas im Februar, in vier Schritten. Hierfür wurde im Februar dieses Jahres ein Zuwendungsantrag für den ersten Bauabschnitt zum Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht.

Die geplanten Kosten für den ersten Bauabschnitt belaufen sich auf rund 3 Mio. Euro bei einer beantragten Fördersumme in Höhe von 2,7 Mio. Euro, so Jörg Boltersdorf, Sprecher der Stadt Kleve. Der Zuwendungsantrag wurde nun in voller Höhe bewilligt, sodass eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahme angestrebt wird. Geplant ist im Bauabschnitt 1 die Errichtung von zwei neuen Fußballkunststoffrasenspielfeldern. Später entsteht eine Leichtathletik- und Kugelstoßanlage, Weitsprunggrube sowie 100m Sprintstrecke für den Schulsport , zwei Beachvolleyballfelder, mehrere Boulefelder sind in unmittelbarer Nähe zu den bereits bestehenden Soccerplätzen geplant.