Kleve: Ausbau Berufskolleg : Der Großbau beginnt

Kleve Bis jetzt hat der Kreis Kleve das Berufskolleg im Bestand saniert. Jetzt rücken die Bagger an und bereiten die Großbauten vor: Das neue Werkstattgebäude, das neue Schulgebäude und bald eine weitere Dreifachturnhalle

Klein wirken die großen Bagger, Kipper und Schlepper angesichts der Fläche – denn gefühlt ist der gesamte Fußballplatz an der Felix-Roeloffs-Straße markiert. Pflöcke mit blauen und welche mit roten Köpfen zeigen auf, wo die Gebäude, wo das Pflaster hinkommt. Hier werden die neuen Innungswerkstätten für das Berufskolleg Kleve entstehen. Eingeschossig, acht Meter hoch mit 3500 Quadratmeter Fläche. Wenn der Bagger seine Arbeit getan hat, werden die Fundamente gegossen, wird das Fertigteil-Gebäude mit Stahlbeton aufgestellt und schließlich die Bodenplatte hineingegossen, der Sanitärbereich mit Fußbodenheizung installiert. Ende des Jahres soll der Rohbau stehen, nach den Sommerferien 2020 soll in den Werkstätten wieder gearbeitet und vor allem gelernt werden. 6,8 Millionen Euro werden hier verbaut. Und das ist nur ein Bau des Projekts Berufskolleg Kleve.

Bis jetzt hat der Kreis für die Sanierung der ersten drei Gebäude schon acht Millionen Euro verbaut, jetzt folgen 15 Millionen für die beiden Neubauten. Man merke aber auch, dass die Baukonjunktur enorm angezogen habe, sagt Suerick. Das bedeutet, was derzeit alle Bauherren spüren: Bauen wird teurer. „Wir müssen also mit einer größeren Preissteigerung rechnen. Das zeigen uns jetzt schon die Ausschreibungen“, warnt Suerick. Aber schließlich gelte es, das Berufskolleg zu einer modernen, für die Zukunft gerüsteten Bildungseinrichtung auszubauen, sagt er. Da gilt der Dank des Kreises der Schulleitung, den Lehrern und Schülern und Eltern: ihnen allen dankte Landrat Wolfgang Spreen in einem Schreiben „für Ihr Entgegenkommen“ und für das „hohe Maß an Flexibilität bei Unterricht und Verwaltungsabläufen“ angesichts der Bautätigkeiten.