Bald vier Züge? Ausbau am „Stein“-Gymnasium in Kleve wird wahrscheinlicher

Der vierzügige Ausbau des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Kleve ist mit einer Entscheidung des Rates wahrscheinlicher geworden. Eine Mehrheit votierte am Mittwochabend dafür, die Verwaltung zu beauftragen, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, die deutlich machen soll, ob und wie eine Vierzügigkeit an der Römerstraße realisiert werden kann. Hintergrund ist, dass Prognosen deutlich gemacht haben, dass die Schülerzahlen deutlich steigen werden. Und Plätze fehlen demnach vor allem an Gymnasien.