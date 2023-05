Nachtleben in Kleve Aus Techno-Club „XLR8“ wird die Club-Lounge „Explosion“

Der Weg geht steil nach oben vorbei an schwarzen Wänden und unter einer schillernd-spiegelnden Decke irgendwo ganz oben hinauf in den komplett neu gestalteten ehemaligen Techno-Club „XLR8“. In der alten XOX-Fabrik an der Briener Straße wird an seiner statt jetzt eine klassische Discothek für alle Musikrichtungen und alle Altersgruppen in Kleve neu eröffnen.