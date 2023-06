Von der Aushilfe zum Chef Aus Rewe Rumpcza in Kleve wird Schoelen

Kleve · Der Rewe-Markt am Tönnissen-Center hat einen neuen Inhaber: Leonard Schoelen folgt auf Frank Rumpcza, der mit 59 Jahren in Rente geht. Was der 25-Jährige im Supermarkt ändern will.

12.06.2023, 05:15 Uhr

Der neue Chef: Leonard Schoelen vor dem Rewe-Markt am Tönnissen-Center. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Marc Cattelaens

Von der Aushilfe zum Inhaber: Das ist die Karriere von Leonard Schoelen mit seinen gerade einmal 25 Jahren. Er wird der neue Chef beim Rewe-Markt Rumpcza im Tönnissen-Center.