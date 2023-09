Kein Nachfolger gefunden Aus nach 125 Jahren – Getränke Rütter in Kleve hört auf

Ende Oktober ist beim Getränkegroßhandel Rütter Schluss, bis Ende des Jahres sollen die Räumlichkeiten an der Siemensstraße in Kleve leer sein. Im Alter von 74 Jahren schließt Herbert Rütter sein Geschäft. „Die Entscheidung, aufzuhören, ist mir nicht leichtgefallen. Es steckt viel Herzblut im Laden. Aber ich habe einfach keinen Nachfolger gefunden und bin auch in einem entsprechenden Alter: Bald werde ich 75 Jahre. Da ist irgendwann auch gut“, sagt Rütter. Das Unternehmen ist seit 125 Jahren in Familienhand, vor mehr als 20 Jahren hat Herbert Rütter im Industriegebiet übernommen. „Ab Anfang November geht es ans Aufräumen“, sagt der Unternehmer.