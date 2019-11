Vergnügungsstätten in Kleve : Aus für Wettbüros in der City

Kleve Das neue Vergnügungsstättenkonzept der Stadt wäre des Ende für Spielhallen und Wettbüros.

Es gibt in Kleve acht Spielhallen, vier Wettbüros, eine „Diskothek/Tanzhalle“, eine Festhalle und eine weitere bereits genehmigte Festhalle (beide im Gewerbegebiet) sowie ein Erotik-Kino. All das im Sinne des Vergnügungstättenkonzeptes der Stadt. Wett- wie Lottoannahmestellen fallen nicht darunter. Aber: Wer in einer Wettannahmestelle Getränke bietet, einen Monitor aufstellt und Live-Wetten zulässt, hat ein „Wettbüro“ – und das fällt unter das Vergüngungsstättenkonzept. Ausschließen darf eine Stadt solche Einrichtungen nach dem Vergnügungsstättenkonzept laut Rechtsprechung ausschließlich aus städtebaulichen Gründen.

Für die Einrichtungen, die in dem lang gestreckten Klever City-Bereich liegen, greift eine neue Abstandsregel, die bald in Kraft treten wird. Nach der werden die Wettbüros in der Kleve City kaum noch eine Chance haben. In einem Umkreis von 350 Metern um eine Schule, eine Jugendeinrichtung, eine Jugendherberge oder ein betreuten Wohnen sind Wettbüros und weitere Spielhallen nicht zulässig. Wobei diese Regelung für weiterführende Schulen gilt. Hinzu komme, so Rainer Kahnert vom Büro Dr. Donato Acocella Stadt- und Regionalplanung vor dem Bauausschuss, das das Vergnügungsstättenkonzept für die Stadt betreut, dass die meisten Wettbüros nur eine Zulassung als Wettannahmestelle haben. Deshalb genießen sie auch keinen Bestandschutz.