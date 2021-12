Imbiss in Kleve : Aus der Wurstkultur wird die KulturWurst

Kleve Der Imbiss mitten in der Klever City an der Schlossstraße der Stadt, an dem auch gestern wie an vielen Tagen wieder eine Schlange von Gästen stand, die auf die Curry- oder Bratwurst warteten, wechselt Namen und Besitzer.

Die Heimsoth GbR gibt den Imbiss zum 31. Dezember ab, weil die Wege von Haltern am See, wo das Unternehmen zuhause ist, zu weit seien, sagt Nicole Heimsoth von der Wurstkultur.

Neuer Betreiber wird Pieter van Gemert. Er führt den Imbiss in einem der wenigen in der Stadt verbliebenen Nachkriegsaufbauten-Lücken gleich neben dem Dommers-Haus fort. Es wird sich allerdings nicht viel ändern, sagt van Gemert: Das Angebot konzentriert sich weiter auf die typischen Imbiss-Angebote von Currywurst und Bratwurst und Pommes-Frites. Auch der Name klingt ähnlich: Aus „Wurstkultur“ wird die „KulturWurst“, sagt van Gemert.