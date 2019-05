Bürgermonitor : Heldstraße: Stadt will Verkehr und Tempo messen

Kleve Klever Bürger beklagen, dass auf der Heldstraße zu schnell gefahren wird.

„Ich habe das Gefühl, dass sich nicht wenige Autofahrer auch noch animiert fühlen, das als Slalomstrecke zu benutzen“, sagt der Anwohner. Zwar stünde auch die Heldstraße, die ien 30er Zone ist, in den Stoßzeiten zu, doch vor allem im oberen Bereich werde sehr schnell in die Straße hineingefahren. Und in den Tages- und vor allem Abendzeiten, wenn für den Fahrer offensichtlich bis unten an der Einmündung Karlstraße alles frei sei. Tatsächlich ist die Heldstraße als Verbindung eine beliebte wie vermeintliche Abkürzung auf dem Weg in die Unterstadt anstatt über Gruft und Tiergartenstraße zu fahren. Die Zeitersparnis des kürzeren Wegs wird tatsächlich aber oft durch die Ampel am Ende der Heldstraße aufgehoben. Dass auf der Straße oftmals zu schnell gefahren wird, ist der Stadt bekannt. Allerdings, so Stadtsprecher Jörg Boltersdorf, liegen derzeit keine Hinweise hinsichtlich Raser auf dieser Straße vor. „In der Vergangenheit wurden seitens des Kreises Kleve in unregelmäßigen Abständen Geschwindigkeitsmessungen (Blitzer) durchgeführt. Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung werden von Kreis und Polizei mit einem Bußgeld geahndet“, so Jörg Boltersdorf weiter. Messungen hinsichtlich des Verkehrsaufkommens sowie Geschwindigkeitsverhalten kann die Stadt selber durchführen. „Eine solche Messung werden wir jetzt, nachdem die Ferien vorbei sind, vornehmen“, sagt der Stadt-Sprecher.