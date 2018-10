Kleve: atelier3architekten Plan für Minoritenplatz

Kleve atelier3architekten legen einen Plan mit vielen Stadthäusern für den Minoritenplatz vor – passend für die neuen Baufelder. Im Erdgeschoss und in den mit Glas überdachten Innenhöfen haben die Xantener eine Markthalle geplant.

Reiner Jungnitsch legt ein Lineal auf den großen, langgestreckten Plan, der vor ihm auf dem Tisch ausgebreitet ist, zieht eine Linie zwischen der Volksbank und dem Klever Rathaus. „Früher war hier die Baugrenze – jetzt verläuft sie, deutlich um mehrere Meter zurück verlegt, hinter der inneren Stadtmauer“, sagt der Xantener Architekt. Er hat neu geplant, seinen von vielen in Kleve teils begeistert begrüßten ersten Entwurf für den Minoritenplatz geändert und die kleinen Stadthäuser mit ihren spitzen Dächern passgenau auf die neuen Baufelder des jetzt in die Offenlage gegangenen Bebauungsplans für den provisorischen Parkplatz gelegt. Eine Bebauung, die aussieht wie eine Altstadt: Mit ihren mittelalterlich anmutenden schmalen Häusern, den spitzen Giebeln, mit ihren Innenhöfen und Durchgängen, den vielen Vor- und Rücksprüngen, die nicht nur Kleinteilligkeit vorgaukeln, sondern tatsächlich kleinteilig sind.

Die Häuser lassen sich im Erdgeschoss auch zu großen Flächen zusammenschließen. atelier3architekten haben für den Entwurf in Kleve im Erdgeschoss eine durchgängige Markthalle untergebracht – mit Nischen für Feinkost und Käse, Öl und Fisch und angeschlossenen Cafés oder Restaurants, die ihre Tische auch auf die Plätze vor dem Rathaus oder zwischen Volksbank und Deutsche Bank stellen können. Wie in einer Markthalle in Südfrankreich oder Italien. Dafür wurden die Innenhöfe mit bunten Glasdächern überdacht. So kommt die Markthalle, die die Erdgeschossflächen verbindet, auf 1900 Quadratmeter Gewerbefläche. Man könne die Fläche auch für verschiedene Gewerbe beliebig unterteilen, sogar das eine oder andere Wohnhaus bis ins Erdgeschoss herunterziehen, erklärt der Architekt die extreme Flexibilität des Entwurfs.