Kleve : Aufruf: Kinder aus Griechenland in Kleve aufnehmen

Kleve Michael Bay und Hannes Jaschinski rufen Verbände auf, Kindern aus greischischen Lagern zu helfen. Auch Ron Manheim und Thomas Ruffmann von Haus Mifgash haben den Aufruf unterschrieben.

Die Nachrichten aus den Flüchtlingslagern in Griechenland sind erschütternd, die Bilder vom Elend vor allem der Kleinsten, der Kinder schrecklich. Dem Aufruf von Bundes-Grünen-Chef Habeck, wenigstens an die Kinder in den völlig überfüllten Lagern zu denken und ihnen unmittelbar Asyl zu geben, schließt sich jetzt eine Gruppe von Klever Bürgern an.