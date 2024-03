Im Alter von 61 Jahren Hochschul-Architekt Ekkehard Voss ist gestorben

Er zeichnete die Hochschule Rhein-Waal in Kleve und gab ihr mit den weißen Fassaden ihr charakteristisches Gesicht, sein Team plante den Neubau des Berufskollegs in Geldern und sortierte und ordnete den Campus des Berufskollegs in Kleve neu, entwarf den neuen Trakt, das Pädagogische Zentrum, zog die Magistrale, die auf den bald markanten Kamin zuführt. Das Feuerwehrgerätehaus in Wemb stammt mit aus seiner Feder. Schon Jahre war der Hamburger Architekt Ekkehard Voss mit dem Niederrhein verbunden, arbeitete hier vor allem wie in Wemb und bei der Hochschule im Team mit Hülsmann-Thieme-Major-Architekten. Jetzt ist Ekkehard Voss im Alter von 61 Jahren nach langer schwerer Krankheit verstorben. „Wir haben einen Freund verloren“, sagt Friedhelm Hülsmann.