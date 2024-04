Anwohner sind wütend Warum wird auf der Klever Deponie Heidberg gegraben?

Jahrelang, so erklärt es Dietmar Hallmann, hätten die Anwohner vom Klever Heidberg „geschlafen“, bei der Stadt keinen Druck gemacht, dass am Deponiegelände in Materborn Untersuchungen und Sanierungen durchgeführt werden. Doch die Zeiten sind vorbei. „Wir machen uns große Sorgen“, sagt Hallmann. Die Anwohner sind in Rage. Hintergrund ist, dass seit geraumer Zeit immer wieder gebuddelt wird, für einen Mobilfunk-Sendemast und dessen Infrastruktur. Am Freitag waren erneut Bauarbeiter vor Ort, es ging um die Verlegung von Glasfaserkabel. „Dabei darf es hier absolut keine Eingriffe in den Boden geben“, sagt Cornelia Hallmann.