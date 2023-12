Zu tiefe Bohrungen? Anwohner in Sorge um Deponie-Gelände in Materborn

Allzu viele Optionen haben Verwaltung und Politik nicht, wenn es darum geht, frühere Deponien zu überbauen. Für Photovoltaikanlagen können sich die Flächen aber eignen. Das meint auch die Stadt Kleve, die das ehemalige Deponiegelände am Heidberg in Materborn für eine zwei Hektar große Freiflächen-Solaranlage nutzen will. Knapp zwei Megawatt Strom soll die Anlage künftig produzieren. Umgesetzt wird das Projekt von den Stadtwerken, den Umweltbetrieben USK und der Kreis Kleve Abfallwirtschaft. Und es gibt dort zwei weitere Vorhaben: Die Deutsche Glasfaser will Erdkabel für schnelles Internet verlegen, die Telekom einen Funkmast errichten.