Renovierung : Anpacken fürs Schützenhaus in Reichswalde

Anpacken fürs Schützenhaus in Reichswalde

Auch neues Pflaster wurde um das Schützenhaus in Reichswalde herum gelegt. Foto: Schützen Reichswalde

Kleve-Reichswalde Mit viel Eigenleistung und engagierten Helfern wurde das Schützenhaus auf Vordermann gebracht. Das Schützenfest ist für 2022 geplant.

Wissen, können und machen. Dieser Dreiklang ergänzt bei den Reichswalder St.-Hubertusschützen den Schützenwahlspruch „Für Glaube, Sitte, Heimat“ – und das auch in Pandemiezeiten. So setzt sich die Bruderschaft unter anderem gegen den Abriss der Kirche in Reichswalde ein oder engagiert sich bei der zukünftigen Gestaltung des Dorfs als Wohn-, Freizeit- und Gemeindeort. Und natürlich ist auch die Weiterentwicklung des Schützenhauses ein Anliegen der Bruderschaft. Es wird ganzjährig als Veranstaltungsort gebucht, gilt den Senioren als Treffpunkt und ist auch Heimat der Schützen.