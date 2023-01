Überblick Hier sind Anmeldungen für weiterführende Schulen in Kleve möglich

Aber – so schränkt Boltersdorf ein – mit einer Anmeldung kann kein Anspruch auf einen Platz in der gewünschten Schule verbunden werden. Der Schulträger sei laut Rechtsverordnung des Landes NRW verpflichtet, für einen Ausgleich der Schulen seines Bereichs untereinander zu sorgen. Daher ist grundsätzlich mit der Anmeldung keine Aufnahmepflicht verbunden. Das heißt, wenn eine Schule zu viele Anmeldungen hat und eine andere zu wenige, kann die Stadt dies ausgleichen. Das hat in der Vergangenheit immer zu Verstimmungen und Ärger bei den Eltern gesorgt.