Zahlen liegen vor : 44 Grundschüler in Kleve sollen auf eine andere Schule

Die Klever Marienschule muss Schüler abweisen. Foto: Gottfried Evers

Kleve Die Anmeldezahlen an den Klever Grundschulen liegen offiziell vor: 465 Kinder wurden an den Grundschulen der Stadt Kleve angemeldet. In einigen Fällen suchen Schulleiter das Gespräch mit Eltern. Das sorgt offenbar für Verwirrung.