Großprojekt : Angst vor Bombe lähmt Großbaustelle

Die ausgebaggerte Baugrube am alten Karl Leisner Heim ruht derzeit. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt will an der Stiftskirche eine neue Familienbildungsstätte mitsamt Pfarrhaus- und Verwaltung errichten. Doch derzeit ist der Bau gestoppt. Sorge vor einem Bombenfund ist zu groß.

Für die Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt ist es ein Projekt von großer Tragweite. Direkt an der Stiftskirche soll ein neues Pfarrzentrum inklusive Familienbildungsstätte entstehen. Doch viele Passanten haben sich in den letzten Wochen und Monaten verwundert die Augen gerieben: Auf dem 3300 Quadratmeter großen Gelände Kapitelstraße, Nassauermauer und Von-Galen-Straße geht, seitdem die vorhandenen Gebäude angerissen wurden, einfach nichts mehr voran. Wir haben mit Propst Johannes Mecking über die Gründe gesprochen.

Im nördlichen Teil des Grundstücks ist vorgesehen, ein repräsentatives Pfarrheim mit einer Nutzfläche von 150 Quadratmetern unter anderem mit einem Saal und zwei Gruppenräumen entstehen zu lassen. Angegliedert werden Pfarrverwaltung. Kreisdekanat und Bildungsforum. Ursprünglich war geplant, dass zusätzlich Wohnungen errichtet werden. Dieser Plan wurde dahingehend geändert, dass stattdessen eine neue Familienbildungsstätte gebaut wird. Doch an bauen ist zurzeit nicht zu denken.

Bebauung Das Gelände ist, bzw. war mit dem „Kalle“ sowie dem Pfarrheim inklusive Pfarrverwaltung und Pfarrwohnung bebaut. Für die Neustrukturierung soll die vorhandene Bausubstanz abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Zudem soll eine neue Familienbildungsstätte an der Kirche errichtet werden.

Lage In direkter Nähe der Stiftkirche, eingerahmt von Kapitelstraße, Nassauermauer und Von-Galen-Straße.

Was ist passiert? Das ehemalige „Kalle“-Jugendheim, das zuvor zwei Jahren lang leer stand, ist längst dem Erdboden gleich gemacht worden. Dann kamen Bodengutachter. Sie hatten nichts gegen die geplanten Baumaßnahmen einzuwenden. Einzig eine Grundmauer eines Pfarrheims aus dem 19. Jahrhundert wurde gefunden, doch die ist offenbar historisch nicht so wertvoll, dass man sie nicht wieder einbuddeln dürfte. „Von den Archäologen gab es das klare Signal: Es darf gebaut werden“, sagt Propst Mecking. Das hätte im Frühjahr auch geschehen sollen. Doch dazu kam es bislang nicht. Denn der vor 75 Jahren beendete Zweite Weltkrieg hat das Bauvorhaben eingeholt. Und die Corona-Krise hat das Projekt endgültig zum Erliegen gebracht.

Bis der Kampfmittelräumdienst dann tatsächlich anrückte, dauerte es. Als er Ende März dann endlich eintraf und Sondierungen vornahm, stießen die Experten auf, so Mecking, „gewisse Anormalitäten im Boden“. Das bedeutet: Es könnten noch Blindgänger in der Erde sein. „Es könnte sich jedoch auch lediglich um eine Eisenstange handeln“, sagt Mecking.

Bombe oder Metallschrott? Um das herauszufinden, müsste gegraben werden. Doch das Risiko, tatsächlich auf eine Bombe zu treffen, erscheint in Zeiten von Corona zu hoch. Den Grund erläutert Propst Mecking: „Sollten nun bei einer Grabung tatsächlich Kampfmittel gefunden werde, müsste umgehend evakuiert werden. Dies ist allerdings in der aktuellen Corona-Krise nicht möglich, zumal sich in unmittelbarer Umgebung drei große Senioreneinrichtungen befinden.“