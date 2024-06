Fahndung nach Täter Mann mit Messer reißt Frau im Klever Reichswald zu Boden

Bei einem Angriff im Klever Reichswald ist eine Frau am Samstagmorgen (1. Juni 2024) leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, war die Kleverin gegen 9 Uhr mit ihrem Hund zwischen Mönnekenwald und Treppkesweg spazieren. Dort passierte sie einen Mann, der ihr folgte, aufschloss und sie schließlich angriff und zu Boden riss. Der Täter soll nach Angaben der Frau auch ein Messer dabei gehabt haben. Sie setzte sich heftig zur Wehr – mit Erfolg: Der Täter flog in Richtung Treppkesweg. Die Frau widerum konnte leicht verletzt in Richtung Mönnekenwald fliehen, wo sie auf zwei Spaziergänger traf, über die dann die Polizei informiert werden konnte.