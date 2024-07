Fahndung nach Täter Angriff auf dem Hochschulgelände in Kleve – Person schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag brummt die Klever Unterstadt: Die Straßen sind voller Pendler, auf dem großen Parkplatz zwischen Rathaus und Hochschule wird die Klever Kirmes aufgebaut. Bei sonnigem Wetter sind viele Menschen in der Fußgängerzone unterwegs. Da kommt es, nur unweit entfernt, zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Auf dem Gelände der Hochschule Rhein-Waal ist es am Mittwoch zu einem Angriff gekommen. Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter lief auch noch Stunden nach der Tat. Bislang ist einiges unklar an dem Fall.