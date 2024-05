Prozess gegen Grow Shop Ein Baumarkt für den Cannabis-Anbau – mitten in Kleve

Grow Shops sind Geschäfte, in denen man technische Ausrüstung für die Aufzucht von Cannabispflanzen kaufen kann. In den Niederlanden wurden diese Geschäfte 2015 verboten, weil sie vielfach gezielt den Aufbau illegaler Plantagen förderten. Seit dem Verbot in den Niederlanden ist die Zahl der Grow Shops am grenznahen Niederrhein stark gestiegen. Einer dieser Shops nahm 2015 seine Arbeit an der Emmericher Straße in Kleve auf. Die Urban Gardening GmbH bot zum Beispiel Lampen, Belüftungsanlagen und Dünger für die Cannabisaufzucht an.